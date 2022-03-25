Воспитательница дала ребенку подзатыльник и попала на видео в Карагандинской области

Кадр из видео: instagram.com/skandal_krg

В Карагандинской области полиция начала проверку после того, как в социальных сетях появилась видеозапись из детского сада. На кадрах на видно, как воспитатель дает детям подзатыльники, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница skandal_krg. Сообщается, что кадры были сделаны в ясельной группе детского сада в городе Абай Карагандинской области.

Запись в группу прислала родительница, чей ребенок ходит в эту группу.

"Сегодня посмотрели видео с камер, были шокированы происходящим", - говорится в посте.

На кадрах видно, как воспитатель несколько раз дает подзатыльник ребенку.

На запись отреагировали в Департаменте полиции Карагандинской области.

"По факту публикации в настоящее время проводятся мероприятия по установлению потерпевших и обстоятельств произошедшего", - сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент прокомментировали и в отделе образования Абайского района.

"Детский сад, в котором это произошло, является частным дошкольным учреждением и не является подведомственным отдела образования Абайского района. Частный сад открыт в феврале 2021 года на 550 мест.

По данному факту создана комиссия, по итогам рассмотрения будут приняты необходимые меры", - говорится в комментарии ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962025-vospitatelnitsa-dala-rebenku-podzatylnik-i-popala-na-video-v-karagandinskoy-oblasti/