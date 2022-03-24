Стрельбу устроили на свадьбе в Алматинской области (видео)

Кадр из видео: соцсети

В Талгарском районе во время свадебной церемонии использовали пистолет. Стрельбу прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео стрельбы на свадьбе распространяется в WhatsApp. На кадрах показана колонна машин, подъезжающая к одному из частных домов. При этом всадник на коне в национальной одежде стреляет в воздух из неизвестного оружия.

Выяснилось, что запись сделали 22 марта на одной из свадебных церемоний в Талгарском районе. Ролик привлек внимание правоохранителей, которые сразу установили организаторов мероприятия и нарушителя с оружием.

"Установлено, что выстрел из оружия произвел один из участников свадьбы, 22-летний житель Талгара. Им использовался сигнальный пистолет "МР-371", который сейчас изъят и направлен на баллистическую экспертизу.

Молодой человек пока привлекается к ответственности по ст.436 КоАП РК (Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве отметили, что при просмотре видео были установлены нарушения ПДД со стороны водителей автомобилей, также принимавших участие в свадебной церемонии.

В отношении них составили пять протоколов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961925-strelbu-ustroili-na-svadbe-v-almatinskoy-oblasti-video/