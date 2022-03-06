Жителей пяти регионов предупредили о подъеме уровня воды в реках

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Казахстанские синоптики опубликовали предупреждение для жителей пяти областей страны, которое касается подъема уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как предупредили эксперты, повышение температуры воздуха и сильные смешанные осадки вызовут сегодня интенсивное таяние снега, а также формирование тало-дождевого стока в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Карагандинской областях.

То же самое произойдет и в ВКО, однако там это продлится с сегодняшнего дня и до 8 марта, указали синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959596-zhiteley-pyati-regionov-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekah/