Жилой дом треснул пополам в Павлодаре (видео)

Треснувший дом. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Жители жилого дома в Павлодаре боятся обрушения здания из-за глубокого разлома, буквально поделившего пятиэтажку пополам.

Как передает телеканал "Астана", трещина образовалась между подъездами. Из-за нее температура внутри приближается к уличной, в квартирах сырость и плесень.

Жительница дома Елена Шестакова рассказала журналистам, что живет там уже больше пяти лет, и несмотря на то, что зданию примерно 50 лет, проблем раньше не было, а все трещины жильцы заделывали собственными силами.

Павлодарцы заявили, что дом рухнет, и это лишь вопрос времени.

"Вся вода бежит в квартиры. Дом разрушается. Он просто рухнет когда-нибудь. Вот эта стена, всем же понятно, как камень воду точит, да, вода. Так и здесь произойдет", - сказала Шестакова.

Ремонтная бригада оценила ремонт в 167 тысяч тенге. Это большие деньги для местных жителей-пенсионеров, однако самое худшее в ситуации то, что восстановительные работы не гарантируют, что трещина не появится снова.

Жители дома обратились и в КСК, однако в конторе заявили, что не могут ничего сделать.

"У нас с жителями договорные отношения. Мы обслуживаем инженерные коммуникации по подвалу. То есть отопление, канализация. Уборка дворовой территории и уборка подъездов.

Все остальные работы, которые жители считают, что им необходимы: заделка швов, ремонт крыши, ремонт фасада, в подъезде - они делают за свой счет", - заявила директор ТОО "Ремсервис-2007" Галина Алина.

Специалисты отдела жилищной инспекции пообещали посетить проблемный дом в ближайшие дни, но сразу предупредили о том, что для определения степени аварийности дома жильцам придется платить.

"Получив заключение, если оно подтверждает аварийность конструкции дома, жильцы вправе встать в очередь через ЦОН и обратиться в местные исполнительные органы, а там уже акимат города или района принимает меры по переселению во временное жилище. Без этого заключения говорить о том, что данный дом аварийный, нельзя", - пояснил глава отдела жилищной инспекции Павлодара Нурлан Рашитов.

На экспертизы и оформление всех документов может уйти много времени. Местным жителям пока остается заделывать разлом своими силами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959577-zhiloy-dom-tresnul-popolam-v-pavlodare/