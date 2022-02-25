Избила беременную учительницу: директора школы сняли с поста в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

После инцидента в школе с беременной учительницей своей должности лишился директор учебного заведения, сейчас рассматривается вопрос о снятии с поста и его заместителя, которую обвинили в избиении подчиненной. Об этом сообщается на официальной странице департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области в Facebook.

В ведомстве рассмотрели видеообращение, опубликованное в соцсети педагогом школы-гимназии в Шардаринском районе.

Сообщалось, что между учительницей и заместителем директора учебного заведения произошел конфликт из-за распределения педагогической нагрузки.

"Директор школы-гимназии имени Айбергенова Каныбеков освобожден от занимаемой должности.

В отношении заместителя директора Мусалиевой было возбуждено административное дело за проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей. Шардаринский районный суд вынес решение о выплате ею штрафа в размере 30 МРП", - сообщили в департаменте.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время в судебном порядке рассматривается вопрос об освобождении заместителя директора школы от занимаемой должности.

Указывается, что законодательно школы находятся в подчинении местных исполнительных органов. Руководителей управлений образования назначают акимы. Главы управлений, в свою очередь, назначают директоров школ. Финансирование также находится в ведении акиматов.

Напомним, ранее беременная учительница обвинила заместителя директора школы Райгуль Мусалиеву в побоях. По словам женщины, после случившегося она потеряла ребенка.

Инцидент произошел во время собрания. Педагог заявила, что руководитель сначала ее толкнула, потом схватила за волосы и била по голове, обзывала, а также назвала проституткой.

Райгуль Мусалиева подтвердила, что потасовка была, но заявила, что к выкидышу сотрудницы она не имеет никакого отношения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958038-izbila-beremennuyu-uchitelnitsu-direktora-shkoly-snyali-s-posta-v-turkestanskoy-oblasti/