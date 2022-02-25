"Взяла за волосы и назвала проституткой": замдиректора школы избила коллегу на юге Казахстана

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В Шардаринском районе замдиректора школы обвинили в избиении беременной учительницы. Пострадавшая уверяет, что после инцидента потеряла ребенка. По поводу случившегося высказалась сама заместитель главы учебного заведения, передает Otyrar.kz.

Cкандал разгорелся в сельской школе. Педагог обвинила замдиректора в побоях. По словам женщины, после случившегося она потеряла ребенка.

"Я сидела, она меня толкнула, я упала. Потом она взяла меня за волосы и начала бить по голове. При этом обзывала. Говорила, что у меня сортир вместо рта, что я закончила школу на тройки и назвала меня проституткой", - рассказала преподаватель школы из села Коксу Сандугаш Жакупова.

Драка произошла на собрании педагогического коллектива, в нее пришлось вмешаться даже мужчинам, женщин разняли.

Другие учителя тоже говорят, что в школе сложилась нездоровая обстановка.

Заместитель директора не отрицает потасовку на собрании. Однако отмечает, что к выкидышу беременной сотрудницы она не имеет никакого отношения.

Райгуль Мусалиева заявила, что коллеги настроены против нее из-за ее прямолинейности.

"Я не нравлюсь коллективу, потому что всегда говорю правду о коррупции и незаконных действиях в нашей школе. А это им неприятно. Например, об удержании однодневной или двухдневной зарплаты, о ремонте школы и отсутствии вакансий", - пояснила заместитель директора школы-гимназии.

За избиение подчиненной Райгуль Мусалиева была оштрафована на 60 тысяч тенге.

Издание отмечает, что около 100 учителей хотят написать коллективную жалобу и потребовать снять ее с должности.

Между тем в районном отделе образования заявили, что подали в суд на преподавателя за оскорбление руководителя школы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957961-vzyala-za-volosy-i-nazvala-prostitutkoy-zamdirektora-shkoly-izbila-kollegu-na-yuge-kazahstana/