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Новые ставки утильсбора в Казахстане представили в МИИР

Старые машины
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана представили новые ставки утилизационного сбора, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства предоставили новые базовые ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении легковых автомобилей и спецтехники.

Для удобства, данные были представлены в виде таблицы.

Таблица с данными
Данные: МИИР РК

Таблица с данными
Данные: МИИР РК

Таблица с данными
Данные: МИИР РК

Таблица с данными
Данные: МИИР РК

Таким образом, как видно по таблицам, ставки на утильсбор снижены, как и говорил заместитель премьер-министра Роман Скляр, на 50%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957527-novye-stavki-utilsbora-v-kazahstane-predstavili-v-miir/

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