Синоптики объявили штормовое предупреждение в Нур-Султане, Алматы и еще ряде регионов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Большую часть территории Казахстана накроет туман. В связи с чем в большинстве регионов, а также Нур-Султане и Алматы синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и Кызылординской областях синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидается туман.

Кроме того, завтра, 9 февраля, в Костанайской и Алматинской областях ожидаются туман, гололед. Местами сильный ветер и низовая метель.

В Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель и гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Алматы завтра синоптики прогнозируют временами туман, гололед. В Нур-Султане также ожидается туман. В связи с чем в мегаполисах тоже объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955228-sinoptiki-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-v-nur-sultane-almaty-i-esche-ryade-regionov/