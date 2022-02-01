В Минэкологии прокомментировали информацию о "повышении" ставок утильсбора

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В СМИ распространилась информация касательно возможного повышения ставок по утилизационному сбору. В Минэкологии прояснили ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что в ходе обсуждения речь не шла об увеличении размеров ставок утильплатежа в отношении транспортных средств и сельхозтехники.

"Касательно данной информации сообщаем, что 31 января состоялось пятое заседание рабочей группы по пересмотру утильсбора. На этом заседании рассматривались вопросы, касающиеся ставок утильсбора на упаковку, электронное и электрическое оборудование и автокомпоненты", - пояснили в Минэкологии.

Отмечается, что переработчиками было выражено недовольство по поводу того, что они получают от "Оператора РОП" средств меньше, чем транспортировщики отходов.

Кроме того, министр Брекешев выразил готовность рассмотреть предложение переработчиков по изменению размеров стимулирования переработки.

В Минэкологии пояснили, что сейчас коэффициенты ставок утилизационного платежа на упаковку низкие и не покрывают затраты на сбор, транспортировку и переработку отходов.

"Таким образом, во время обсуждения разговор шел о возможном повышении платы переработчикам с целью увеличения доли переработки твердых бытовых отходов и абсолютно не касался вопроса увеличения размеров ставок утильплатежа в отношении транспортных средств, сельхозтехники, а также кабельно-проводниковой продукции", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в Минэкологии обещали, что ставки утильсбора в Казахстане будут утверждены до конца февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954110-minekologii-prokommentirovalo-informatsiyu-o-povyshenii-stavok-utilsbora/