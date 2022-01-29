Супруги из Павлодарской области поссорились и пожаловались друг на друга в полицию

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В Успенском районе Павлодарской области муж с женой после семейной ссоры написали заявление в полицию друг на друга, сообщается на официальной Instagram-странице ДП Павлодарской области.

В полиции представили свою версию тех событий.

После рабочего дня мужчина пришел домой без настроения. Между ним и его супругой завязалась ссора, сопровождавшаяся нецензурной руганью.

"В итоге, оба обратились в полицию, заявив о противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений", – пояснил начальник местной полицейской службы Успенского района Павлодарской области Куандык Шахманов.

Каждый из супругов получил предупреждение, в соответствии со статьей 73 КРКобАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

Также сотрудники полиции отметили, что в этом году на территории Успенского района Павлодарской области было зарегистрировано уже 4 факта правонарушения по данной статье.

По всей области с начала года сообщается о 30 подобных случаях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953607-suprugi-iz-pavlodarskoy-oblasti-possorilis-i-pozhalovalis-drug-na-druga-v-politsiyu/