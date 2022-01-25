"Что делали с ребенком, только Аллах знает": астанчанка заявила об избиении дочери в детсаду

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Жительницы столицы заявила, что ее двухлетнюю дочь избили в детском саду - ребенок вернулся из учреждения с синяками и следами удушья. Но узнать, что именно произошло в тот день, родители пострадавшей малышки не могут до сих пор - все видеозаписи изъяла полиция.

С мамой девочки Мариной Аушеновой встретились корреспонденты телеканала "Астана". Женщина признается, что больше всего ее ужаснули следы удушья на шее.

"Сейчас, конечно, следы, ничего не осталось. Потому что время прошло уже. Все ушло. Но смотреть на ребенка в таком состоянии - это было очень тяжело. Что делали с ребенком, что происходило, только Аллах знает, что было. Потому что ребенок мой не говорит ничего. Она даже "мама" не говорит у нас", - делится астанчанка.

По словам Марины, никакие объяснений от воспитателя или руководства частного детсада она не получила.

Директор учреждения согласилась ответить на вопросы журналистов, но только по телефону.

"Такое впервые, конечно. Ну, были моменты на уровне бытового. Но вот именно чтобы применялось какое-либо физическое насилие, такое, конечно, впервые я слышу. Если бы я что-то замечала, то и меры бы принимались соответствующие", - заявила завдетсадом Гульназым Бестибаева.

Директор также заверила, что воспитателя уволили на следующий же день после инцидента. Но родители других детей из этой группы утверждают, что женщина проработала еще два дня после случившегося.

Как выяснил телеканал, это далеко не первый подобный случай в стенах дошкольного учреждения.

"В этом садике возникали, оказывается, случаи синяков у детей, и разбитые губы были. Но, получается, родители молчали. И молчание со стороны руководства и со стороны родителей породило безнаказанность. Заведующая защищала не ребенка, она защищала свой бизнес, оставляя работать в саду воспитателя", - считает родительница Ирина Нуралина.

В столичном Департаменте полиции сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело. Ведется досудебное расследование.

Тем временем адвокат семьи пострадавшей девочки возмущена. По ее словам, расследование не двигалось, пока вокруг него не начался общественный резонанс.

"Следствие отобрало у нас подписку о том, чтобы мы не разглашали данные досудебного расследования. Я считаю, что тем самым органы внутренних дел хотят свое бездействие прикрыть" - заявила адвокат Инара Жабагибаева.

Сообщается, что полиции переданы все записи с камер наблюдения в детском саду, проведены экспертизы.

По словам родителей, воспитатель практически призналась в содеянном, собрав всех в группе, чтобы попросить прощения. Многие, узнав об избиении ребенка, уже забрали из этого детского сада своих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952764-chto-delali-s-rebenkom-tolko-allah-znaet-astanchanka-zayavila-ob-izbienii-docheri-v-detsadu/