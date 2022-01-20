Некоторые оценки январских событий в Казахстане озвучила Еврокомиссар

Стелла Кириакидес. Фото: Getty Images/KENZO TRIBOUILLARD / Contributor

Первое в текущем году пленарное заседание Европейского Парламента состоялось в Страсбурге. Одной из тем дебатов в Европарламенте стали трагические события, произошедшие в Казахстане, сообщает МИА "Казинформ".

Выступая от лица Европейской Комиссии, еврокомиссар Стелла Кириакидес сказала, что "нас всех шокировало беспрецедентное насилие, разразившееся в Казахстане ранее в этом месяце, в особенности в Алматы".

Представитель исполнительного органа ЕС подчеркнула, что необходимо четко различать мирные протесты 2 января, и насилие, разразившиеся позднее.

"Картина, которая вырисовывается, свидетельствует, что хорошо вооруженные и тренированные экстремистские группировки захватили инициативу, оттеснив мирный протест. Однако личности экстремистов не были идентифицированы, а мотивы остаются неясными. Возможно, эти группы были связаны с определенными силовыми военизированными структурами", - отметила Кириакидес.

С ее слов, комплексность произошедшего в Казахстане кризиса "требует осторожности в интерпретациях и реакции".

"Делать выводы о будущей политике ЕС в отношении Казахстана, вероятно, слишком рано", - заявила Еврокомиссар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952225-nekotorye-otsenki-yanvarskih-sobytiy-v-kazahstane-ozvuchila-evrokomissar/