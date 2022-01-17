"Необоснованно задержанные должны быть освобождены": омбудсмен по правам человека в Казахстане о беспорядках

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Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова на брифинге в СЦК высказалась о задержанных в ходе недавних беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Многие граждане не до конца осознавали свою гражданскую ответственность, не до конца понимали последствия, но это, конечно, не освобождает от ответственности перед законом, перед обществом. Вместе с тем многие говорили, что они готовы понести ответственность и публично извиниться перед нами – казахстанцами. Думаю, эти моменты должны принять во внимание и прокуратура, и суд.

Другой вопрос, если есть обращения о нарушениях, обращения о других ситуациях, я очень прошу об этом сигнализировать органы прокуратуры и внутренних дел. Эти два органа дают свои контакты, они есть в социальных сетях, СМИ.

Очень важно, чтобы каждый из нас не оставался равнодушным. И очень важно, чтобы Генеральная прокуратура дала правовую оценку всем действиям, которые были осуществлены и вызывают сомнения в законности. Мы получили 21 обращение о жестоком обращении", – сообщила Азимова.

Омбудсмен отметила, что все обращения граждан должны доводиться до органов прокуратуры. По ее словам, это не только ее обязанность, "это обязанность каждого гражданина, который осознает в эти дни свою ответственность за будущее государства, будущее своих детей и будущее нашего общества".

"Президент Казахстана четко высказался относительно задержанных за участие в беспорядках граждан: "лица, совершившие серьезные преступления, понесут строгое наказание в соответствии с законом. Степень вины других определит Генеральная прокуратура, и, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, должна принять меры по смягчению наказания".

Каждый сигнал должен быть проверен. В случае подтверждения незаконных действий должны быть незамедлительно приняты меры и необоснованно задержанные должны быть освобождены. (...) Мы верим, что невиновные, конечно, будут отпущены. Мы видим, что это уже происходит", – сообщила она.

По словам Азимовой, был освобожден 91 человек, более 70 административных наказаний было смягчено. Омбудсмен считает, что этот процесс должен продолжиться.

"Мы хотим, чтобы этот процесс продолжился: чтобы было четкое разделение между террористами, между теми, кто совершил кражи и мародерства, и теми, кто участвовал в мирных митингах", – сказала уполномоченный по правам человека в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951616-neobosnovanno-zaderzhannye-dolzhny-byt-osvobozhdeny-ombudsmen-o-besporyadkah-v-kazahstane/