Видео с играющим на пианино полицейским покорило Казнет

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo

Видео с сотрудником полиции в полном обмундировании, играющим на пианино, появилось в разных казахстанских пабликах. Страж порядка с легкостью справился с клавишами и покорил многих пользователей. Выяснилось, что он работает в Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, размещенных в социальных сетях, полицейский в полной боевой амуниции сидит за старым пианино и играет произведение Моцарта "Симфония №6. Музыка ангелов".

В комментариях под видео люди принялись писать восхищенные отклики на необычный навык сотрудника.

"Молодец, такая душевная обстановка", "Мурашки по коже", "Главное, чтобы этим видео не подставили парня. А так очень впечатляет", "Талантливые у нас люди в Казахстане", "Обожаю образованных людей", "Пусть у всех все будет хорошо", "Как красиво", - пишут комментаторы.

Некоторые отметили, что исполнение прекрасно, но пианино стоило бы настроить, другие предложили полицейскому сменить профессию.

Как стало известно, на кадрах запечатлен оперуполномоченный криминальной полиции Щербактинского района Павлодарской области. Майор Ренат Садвокасов неслучайно оказался в органах внутренних дел, а продолжает династию.

"Ренат Садвокасов продолжает полицейскую династию с 2012 года. Его отец также служил в полиции. А в тот момент он хотел поднять настроение коллегам", - пояснили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951050-video-s-igrayuschim-na-pianino-politseyskim-pokorilo-kaznet/