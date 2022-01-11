Куда обращаться астанчанам по вопросам жизнеобеспечения в период ЧП

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iKOMEK в рамках режима ЧП работает в усиленном режиме по всем вопросам жизнеобеспечения столицы, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Единый контакт центр iKOMEK является горячей линией оперативного штаба по городу Нур-Султан.

Как отметили в акимате города, центр работает в усиленном режиме, принимая обращения граждан столицы по всем вопросам жизнеобеспечения, также консультируя по вопросам ЧП, введенного с 5 января.

"Ввиду отключения интернета единый контакт-центр iKOMEK109 остался одним из единственных средств коммуникации, работая бесперебойно", - говорится в сообщении.

Все вопросы, которые касаются режима ЧП, отрабатываются центром в оперативном порядке. С 5 января поступило около 58 тыс. обращений.

Большинство вопросов касаются чрезвычайного положения, в том числе возможности передвижения через блокпосты, работы транспорта, комендантского часа, кому можно передвигаться, кому нельзя.

На втором месте остаются актуальными вопросы здравоохранения, они касаются коронавируса, нового штамма "омикрон".

На третьем месте вопросы общественного транспорта, граждане интересовались работой и передвижением автобусов, оплатой за проезд и т.д.

Горожане обращаются также по вопросам жизнеобеспечения города, водоснабжения, электроснабжения.

"Единый контакт-центр iKOMEK109 работает в усиленном режиме. В период объявленного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым режима чрезвычайного положения в центр пошел большой поток обращений, с которым мы оперативно справляемся", – рассказала руководитель городского центра iKOMEK Жаннат Дубирова.

Кроме того, на базе ситуационного центра совместно с ДП и ДЧС Нур-Султана проводится работа по обеспечению безопасности жителей столицы.

В рамках оперативного штаба, ведется мониторинг общественного порядка через систему видеонаблюдения - выявляются нарушители общественного порядка и комендантского часа. Материалы передаются сотрудникам полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950379-kuda-obraschatsya-astanchanam-po-voprosam-zhizneobespecheniya-v-period-chp/