Звонки из Казахстана для россиян станут бесплатными в период ЧП

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Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

Министерство совместно с операторами "Большой четверки" (МТС, "Билайн", "МегаФон", Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане.

Уточняется, что речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

Нетарифицируемая связь будет доступна с завтрашнего дня, 12 января, пообещали в Минцифры.

Россияне смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране. Кроме того, смогут находиться на связи со своими родными и близкими.

Подчеркивается, что бесплатная связь будет лимитированной, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сеть.

Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Кроме того, в министерстве отметили, что все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находятся порядка 30 тыс. граждан РФ, пользующихся мобильной связью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950366-zvonki-iz-kazahstana-dlya-rossiyan-stanut-besplatnymi-v-period-chp/