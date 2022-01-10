102 авиарейса отменили в Казахстане

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Информацию касательно выполнения регулярных авиарейсов предоставили в комитете гражданской авиации МИИР РК. Она опубликована в официальном Telegram-канале КГА.

По информации ведомства, 10 января 2022 года запланировано 193 рейса (Air Astana и Fly Arystan – 134, SCAT – 37, Qazaq Air – 22), из них с задержкой 2 рейса, 102 рейса отменено.

Основные причины всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропорта Алматы, говорится в сообщении.

Также была предоставлена информация о международных авиарейсах.

10 января 2022 года из/в Нур-Султан планируется выполнение 19 международных рейсов в/из следующих городов: Москва, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет. Было отменено выполнение 4 рейсов в/из городов Франкфурт, Екатеринбург.

Из/в города Актау, Шымкент, Туркестан, Актобе планируется выполнение 15 международных рейсов в Дубай, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Пхукет.

В Алматы, Актау отменено выполнение 14 рейсов в/из городов Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москва, Киев, Ургенч.

Итого по Казахстану планируется выполнение 34 рейсов и отменено 18 рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в Нур-Султан.

Отмененные рейсы. Фото: КГА

Ранее мы писали, что Международный аэропорт Алматы закрыли на неопределенное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950212-102-aviareysa-otmenili-v-kazahstane/