Какое наказание грозит казахстанцам за нарушение комендантского часа

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Ночью глава государства своим указом ввел в Алматы и Мангистауской области режим ЧП и комендантский час. Это значит, что жителям этих регионов нельзя находиться на улице с 11 часов вечера до 7 часов утра. За нарушение комендантского часа в Казахстане предусмотрено административное наказание.

Наказание за нарушение режима ЧП прописано в статье 476 "Нарушение режима чрезвычайного положения" Кодекса РК об административных правонарушениях.

Согласно этой статьи, нарушение режима или невыполнение требований, установленных государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, а также неисполнение законных приказов и распоряжений коменданта местности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в части:

особого режима въезда и выезда; запрещения для определенных физических лиц покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру (дом); запрещения или ограничения организации и проведения мирных собраний, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запрещения на проведение забастовок; ограничения или запрещения на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и спиртосодержащими веществами; карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; ограничения или запрещения использования множительной техники, а также радио– и телепередающей аппаратуры, аудио– и видеозаписывающей техники; предписаний об изъятии звукоусиливающих технических средств; мер по обеспечению контроля за средствами массовой информации; особых правил пользования связью; ограничения движения транспортных средств и проведения их досмотра; запрещения нахождения физических лиц во время комендантского часа без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих их личность, на улицах или в иных общественных местах либо пребывания вне своего жилища без документов, удостоверяющих личность.

Санкции статьи предусматривают предупреждение или штраф в размере 10 МРП, то есть 30,6 тыс. тенге, либо административный арест на срок до 15 суток.

За повторные нарушения казахстанцам грозит штраф в 20 МРП, то есть 61,2 тыс. тенге, либо административный арест на срок до 30 суток.

Подробнее режим ЧП в Алматы и Мангистауской области введен до 19 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949777-kakoe-nakazanie-grozit-kazahstantsam-za-narushenie-komendantskogo-chasa/