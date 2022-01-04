"Аким попался пьяным за рулем": видео проверяют в Мангистау

Кадр из видео: Zhest_KZ

В соцсетях появилось видео с сообщением о том, что глава города Форт-Шевченко якобы управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. По этому поводу высказались в акимате Мангистауской области, передает InAktau.

"Аким Форта-Шевченко Шалкыбай Азербаев попался пьяным за рулем в Мангистауской области. Его сняли на видео местные жители", - говорится в публикации.

Мужчина, попавший в кадр, пояснил, что у него было четыре дня выходных, поэтому он немного отдохнул. Но он не смог ответить на вопрос окруживших его людей, почему управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.

"Проводим служебное расследование, если факт подтвердится, он будет освобожден от занимаемой должности", - заявили в ведомстве.

В ДП региона изданию пообещали позже сообщить, понес ли глава города ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949741-akim-popalsya-pyanym-za-rulem-video-proveryayut-v-mangistau/