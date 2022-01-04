Умер известный в Мангистау врач Рзагали Атанов

Рзагали Атанов. Фото: facebook.com/opc.aktau

В Мангистау скончался известный акушер-гинеколог Рзагали Атанов. Об этом сообщается на официальной странице областного перинатального центра в Facebook.

Ушел из жизни известный в регионе врач Рзагали Макамбаевич Атанов, проработавший в сфере здравоохранения более 30 лет.

Акушер-гинеколог всю свою жизнь посвятил охране здоровья матери и ребенка. Он был наставником для молодых специалистов, профессионалом своего дела, прекрасным человеком, который мог чувствовать состояние пациентов.

"Квалифицированный врач самоотверженно трудился, делал сложные операции, пользовался любовью и уважением людей. Трудовую деятельность начал акушером-гинекологом. Постоянно совершенствуя свой профессиональный уровень, стал главным врачом роддома.

Коллектив областного перинатального центра выражает глубокие соболезнования родным и близким. Рзагали Макамбаевич, ваш светлый образ навсегда останется в памяти", - говорится в сообщении.

Причина смерти не озвучивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949697-umer-izvestnyy-v-mangistau-vrach-rzagali-atanov/