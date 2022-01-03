Украсивших авто новогодними гирляндами водителей наказали в Актау

Кадр из видео: instagram.com/mangistaupd

В Актау водителей трех авто привлекли к ответственности за гирлянды на машинах, сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции Мангистауской области.

Как рассказали в правоохранительных органах, 30 декабря полицейские заметили на улицах городах три автомобиля, украшенные новогодними гирляндами.

В итоге водителей всех трех авто привлекли к ответственности по части 7 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". Санкции статьи предусматривают штраф в размере 15 МРП, то есть 45,9 тыс. тенге.

Автомобили водворены на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949646-ukrasivshih-avto-novogodnimi-girlyandami-voditeley-nakazali-v-aktau-video/