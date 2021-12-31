Куда обращаться алматинцам, если в Новый год отключили свет, воду или газ

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В Алматы коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме - с 31 декабря по 9 января организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В ведомстве рассказали, по каким номерам телефонам следует обращаться алматинцам в случае возникновения проблем с предоставлением коммунальных услуг.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) горожан просят не предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "Алматинские тепловые сети" по номеру +7 (727) 378-06-65.

Водоснабжение и канализация

"Если вы стали свидетелем нештатной ситуации на сетях водопровода и канализации, вытеканий воды или открытых колодцев, следует незамедлительно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службы ГКП "Алматы Су" по номерам +7 (727) 274-66-66, +7-771-852-91-01", - говорится в сообщении акимата

По всем вопросам холодного водоснабжения и водоотведения функционирует алматинцы могут написать в WhatsApp по номеру +7 7021002765.

Электроснабжение

Контакт-центр АО "Алатау Жарык Компаниясы" доступен по номеру +7 (727) 356-99-99.

РЭС-1: 268-60-71, 268-60-74

РЭС-2: 375-25-44, 375-02-25

РЭС-3: 385-45-27

РЭС-4: 242-65-63

РЭС-5: 375-04-69, 375-28-00

РЭС-6: 272-23-66, 272-24-32

РЭС-7: 268-02-40, 268-02-48

Газоснабжение

При возникновении проблем с газоснабжением необходимо обратиться в аварийную службу, позвонив по номеру 104.

Наружное освещение

В случае неисправной работы уличных светильников следует обратиться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Кала Жарык" по номерам +7 (727) 300-75-42/41.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949479-kuda-obraschatsya-almatintsam-esli-v-novyy-god-otklyuchili-svet-vodu-ili-gaz/