Автодорогу закрыли в ЗКО из-за сильной метели

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В Западно-Казахстанской области из-за непогоды закрыли автодорогу до границы с Россией, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Как сообщает министерство, из-за сильной метели и ограниченной видимости с 12:10 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Подстепное - Федоровка с 3-го по 144-й километр - закрыт участок между селом Подстепное и границей с Российской Федерацией.

"В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

️В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403", - добавили в МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948574-trassy-zakryli-v-neskolkih-regionah-kazahstana-iz-za-nepogody/