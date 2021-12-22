Морозы до 28 градусов придут в Казахстан

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Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, в северных регионах Казахстана ожидается понижение температуры, сообщается на официальном сайте метеослужбы.

Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго. По прогнозам синоптиков, с запада уже движется антициклон.

Тем не менее, понижение температуры воздуха ожидается, по большей части, на западе и севере страны. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза.

На южные регионы Казахстана будет влиять циклон из районов Узбекистана. Он принесет осадки (в основном, в виде дождя) и сохранит довольно высокие, нехарактерные для декабря, значения температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947972-morozy-do-28-gradusov-pridut-v-kazahstan/