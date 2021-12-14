Лихачи из Шымкента транслировали свои нарушения в прямом эфире (видео)

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Сотрудники шымкентской полиции в ходе мониторинга соцсетей обнаружили видео, на котором были запечатлены грубые нарушения ПДД, сообщается в официальном Instagram ДП города.

В полиции отметили, что группа лихачей на авто без госномеров нарушала ПДД, двигаясь по улицам Шымкента ночью. Все это транслировалось в прямом эфире в Instagram пассажиром одного из авто.

Видеозапись передали сотрудникам полка патрульной полиции для принятия соответствующих мер.

Стражи порядка вскоре установили личности нарушителей - ими оказались водители 18-19 лет. Их привлекли к ответственности по ряду статей КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946879-lihachi-iz-shymkenta-translirovali-svoi-narusheniya-v-pryamom-efire/