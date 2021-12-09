Подозреваемый умер во время допроса в полиции Шымкента

Иллюстративное фото: ДП СКО

В социальных сетях появилась информация о том, что во время допроса в департаменте полиции Шымкента скончался подозреваемый. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского ДП, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, подозреваемый в угоне умер в одном из служебных кабинетов департамента полиции Шымкента, куда его доставили на допрос.

Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Отмечается, что в МВД о ЧП уже знают, в Шымкент срочно вылетел заместитель начальника департамента собственной безопасности.

Информацию прокомментировали в ДП Шымкента. В ведомстве сообщили, что 8 декабря около 17.00 часов в здании департамента полиции в ходе допроса 31-летний мужчина, доставленный по подозрению в совершении угона нескольких дорогих иномарок, внезапно почувствовал себя плохо.

Ему сразу была оказана первая медицинская помощь и вызваны медики. Он потерял сознание до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть подозреваемого.

"О произошедшем факте было доложено департаменту собственной безопасности МВД РК и городской прокуратуре. ​Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, о результатах которой будет сообщено дополнительно", - отметили в ДП Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946125-podozrevaemyy-umer-vo-vremya-doprosa-v-politsii-shymkenta/