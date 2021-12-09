"Из меня выдавили ребенка": павлодарка обвинила врачей в смерти дочери

Мадина Токарова. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Семья из Павлодара настаивает на выяснении обстоятельств смерти их дочери, которая после рождения не прожила и недели. Чета Токаровых рассказывает, что во время родов малышка получила серьезные травмы и скончалась. По мнению безутешных родителей, врачи допустили серьезную ошибку, передает телеканал "Астана".

Мадина Токарова выступила с видеообращением и попросила наказать виновных в гибели ее новорожденной дочери. Женщина пошла на такой шаг, когда узнала, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Прибавления семья ожидала в мае. Беременность протекала стабильно, но во время родов возникли проблемы.

По словам павлодарки, было опасно рожать естественным путем, а медики неправильно оценили вес плода.

"Просила кесарево сечение, мне сказали, что сама родишь, в грубой форме из меня выдавили ребенка. За 5 дней до родов неправильно вес определили, на 2 кг больше", - говорит Мадина Токарова.

Малышка умерла через несколько дней. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за асфиксии и травмы головы.

Супруги сразу обратились в полицию, началось расследование по ст.317 ч.3 УК РК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако через несколько месяцев им сообщили, что состава преступления не обнаружено.

"Проведены ряд экспертиз, по результатам которых уголовное дело прекращено на основании ст.35 ч.1 п.2 УПК РК. В рамках уголовного дела все необходимые следственные действия произведены с участием потерпевшей стороны", - сообщил замначальника Центрального отдела полиции УП Павлодара Манас Мукашев.

Семья не согласна с таким решением и обратились в прокуратуру.

Выяснилось, что гибель ребенка имела конкретную причину - дистоция плечиков. Это осложнение, когда роды останавливаются после появления головки плода. Оно встречается один раз на сотню рожениц, говорит заведующий родильным отделением первой городской больницы. Орал Жокебаев признался, что смертельный исход произошел впервые за его многолетнюю практику.

"Предположить этот диагноз, дистоцию плечиков, очень трудно в родах. Показаний кесарева сечения на момент поступления, во время ведения родов не было, все велось согласно протоколу. Все стояли возле нее, все переживали и помогали, такого не было, чтобы кто-то накричал", - пояснил заведующий родильным отделением Павлодарской городской больницы №1 Орал Жокебаев.

Медики утверждают, что в критической ситуации применяли все доступные виды техники. Теперь подробности этой трагедии вновь придется устанавливать следователям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946050-iz-menya-vydavili-rebenka-pavlodarka-obvinila-vrachey-v-smerti-docheri/