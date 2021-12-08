Алматинский курьер потерял посылку из Москвы и заявил, что ее у него отобрали

Иллюстративное фото: pixabay.com

Курьер потерял в Алматы посылку, отправленную адресату из Москвы. Своему работодателю он заявил, что ее отобрали неизвестные, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Потерянную посылку в итоге адресату доставили полицейские. Когда они находились на вызове, к стражам порядка на пересечении улиц Достык и Сатпаева подошел мужчина и рассказал, что нашел коробку.

"Он попросил нас помочь найти владельца этой коробки. По исходным данным мы установили адресат и привезли ему посылку. Выяснилось, что курьер, который должен был доставить им эту коробку, сказал, что потерял ее", – рассказал инспектор Полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Асет Дихамбай.

Выяснилось, что курьер обманул еще и своего работодателя: он заявил, что посылку у него отобрали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945960-almatinskiy-kurer-poteryal-posylku-iz-moskvy-i-zayavil-chto-ee-u-nego-otobrali/