"Она мне сразу не понравилась": бдительную павлодарку не удалось обвести вокруг пальца

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Бдительная павлодарка не поддалась на уловки продавца сомнительного товара. На днях к ней в квартиру позвонила незнакомка и предложила купить массажер за довольно высокую цену. Пенсионерка вовремя одумалась. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Продавец, чтобы не быть голословной, предложила пожилой жительнице Павлодара воспользоваться услугой и испытать на себе аппарат. Женщина согласилась, массажер ей понравился. Но, узнав цену, пенсионерка сразу отказалась от покупки.

Незнакомка попыталась ее отговорить. Заявила, что в преддверии Нового года действуют скидки 50%, поэтому товар можно приобрести всего за 30 тысяч тенге.

Настойчивость насторожила горожанку, она сообщила, что обратится в полицию. Тогда продавец сразу ретировалась. На место приехали стражи порядка. Пенсионерка поделилась с ними своими подозрениями о том, что ее хотели обмануть.

"Она мне сразу не понравилась", - отметила женщина.

В итоге благодаря своей бдительности она не стала очередной жертвой мошенничества.

Полицейские попросили граждан не открывать двери незнакомым людям и ничего у них не покупать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945749-ona-mne-srazu-ne-ponravilas-bditelnuyu-pavlodarku-ne-udalos-obvesti-vokrug-paltsa/