Минус 28, метель, гололед: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов из-за ожидающегося сильного похолодания, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

Так, 7 декабря на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман.

Атырау: 7 декабря ожидается туман.

Ночью 7 декабря в северной половине Актюбинской области ожидается гололед, туман.

Ночью 8 декабря в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-28 мороза.

Кокшетау: ночью 8 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20 мороза.

7 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, востоке области туман, гололед.

7 декабря в центре, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

Кызылорда: 7 декабря временами ожидается туман.

7 декабря на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

7 декабря на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман.

Караганда: 7 декабря на дорогах ожидается гололедица.

Жезказган: 7 декабря на дорогах ожидается гололедица.

7 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20 мороза, днем с дальнейшим понижением.

7 декабря ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью 8 декабря в Павлодарской, ночью 9 декабря в Восточно-Казахстанской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-28 мороза.

Нур-Султан: 7 декабря временами ожидаются туман, гололед, ночью 8 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945520-minus-28-metel-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-regionah-kazahstana/