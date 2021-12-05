Парень на спор прыгнул в фонтан ТРЦ в Нур-Султане (видео)

Парень прыгнул в фонтан ТРЦ. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Казнете появилось видео, на котором парень спрыгивает в фонтан торгового центра. В полиции Нур-Султана прокомментировали этот случай, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с прыжком публикует Telegram-канал Astanovka98. Авторы поста утверждают, что герой ролика сделал это на спор. О таинственном споре, детали которого не раскрываются, сообщили и в полиции.

"Установлено, что 19-летний житель столицы, проспорив друзьям, спрыгнул в фонтан, расположенный на первом этаже. Невольными свидетелями опасной выходки стали посетители центра.

Молодой человек был задержан охраной ТРЦ и передан прибывшим сотрудникам полиции. Нарушитель общественного порядка доставлен в отдел полиции района "Есиль", – сообщил департамент полиции города Нур-Султана в своем официальном Instagram-профиле.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. По решению суда его подвергли аресту.

Кроме того, как выяснилось, задержанный и ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. В тот раз он громко проигрывал музыку в метро Алматы.

"Стражи порядка предупреждают об ответственности за действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, и напоминают, что подобные действия небезопасны для жизни", – добавили в ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945338-paren-sprygnul-v-fontan-torgovogo-tsentra-v-nur-sultane-video/