Девушка справила нужду у лифта в гостинице Актау. У нее были и другие проблемы с законом

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

В одной из гостиниц Актау девушка не дождалась лифта и справила нужду прямо возле него. Инцидент попал на видео. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

На кадрах видно, что посетительница гостиницы, шатаясь, ходит вдоль номеров, а потом направляется к лифту и вызывает его на свой этаж.

Однако ее терпение, судя по всему, кончается. Поэтому она бьет по кнопке руками, сумкой и ногами. В итоге, не дождавшись лифта, справляет нужду возле него. После чего с большим трудом встает на ноги.

Департамент полиции Мангистауской области на своей официальной странице в Instagram сообщил, что 2 декабря в ходе мониторинга соцсетей было выявлено видео, где девушка справила нужду у лифта в одной из гостиниц Актау.

Установлено, что факт произошел 29 ноября. Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и установили личность молодой женщины.

В отношении нее составлен протокол по статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования). Наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

Кроме того, на нарушительницу поступило второе дело по ч.2 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), что влечет арест до 15 суток. Однако по законодательству административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Тогда подобные действия влекут штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге).

Учитывая, что жительница Актау воспитывает ребенка до 14 лет, суд переквалифицировал ее деяния на ч.3 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, совершенное лицом, к которому административный арест не применяется) и наложил штраф в размере 20 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945260-devushka-spravila-nuzhdu-u-lifta-v-gostinitse-aktau-u-nee-byli-i-drugie-problemy-s-zakonom/