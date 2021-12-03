Врачей закидали яйцами в Кызылординской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Үйтолған Жареке/Facebook

В Кызылординской области врачей закидали яйцами. Инцидент произошел в Шиелийском районе, видео опубликовали в соцсетях. Ролик прокомментировали в акимате и департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовала местный блогер в Facebook. На кадрах одна из присутствующих на мероприятии, посвященном разъяснительной работе по вопросам вакцинации, встала с места и начала кидать яйца в сторону врачей.

Пользователей возмутило поведение женщины. Люди отмечают, что не медики придумали коронавирус. К тому же появился новый омикрон-штамм. Специалисты же выполняют свой служебный долг, информируют население.

Поступок сельчанки многие посчитали неподобающим и попросили привлечь ее к ответственности.

Пост прокомментировали в акимате Шиелийского района. Здесь проинформировали, что ведомством совместно с врачами проводится разъяснительная работа о важности вакцинации для борьбы с пандемией COVID-19.

29 ноября как раз и было проведено такое мероприятие, где ряд граждан выразили недовольство прививочной кампанией. Одна из участниц встречи совершила антиобщественные действия - начала кидать яйца в медиков.

В ведомстве отметили, что дать правовую оценку ее поведению могут только компетентные органы.

В департаменте полиции Кызылординской области сообщили, что по факту инцидента, произошедшего 29 ноября в Доме культуры села Алгабас, в отношении правонарушительницы составлен протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материалы собраны и направлены в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945173-vrachey-zakidali-yaytsami-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/