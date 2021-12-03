Павлодарец подрался с тещей из-за ребенка

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34-летний павлодарец обратился в полицию и пожаловался на тещу, которая якобы порезала руку его ребенку. Выехавший на место происшествия страж порядка выяснил подробности случившегося. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Участковый инспектор установил, что зять попросил женщину посидеть с детьми. Когда 67-летняя пенсионерка помогала внукам с уроками, один из них случайно порезал палец о край тетради.

Вернувшийся домой отец, увидев кровь, вспылил и начал высказывать претензии теще.

В ходе выяснения отношений между родственниками произошел словесный конфликт, не обошлось и без рукоприкладства.

"По данному факту в отношении обоих участников конфликта возбуждено административное производство по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945115-pavlodarets-podralsya-s-teschey-iz-za-rebenka/