Полицейский разъезжал под Алматы по "встречке" и на авто без номеров (видео)

Полицейский за рулем автомобиля без номеров. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

На Талгарской трассе сняли на видео мужчину в полицейской форме, явно нарушившего сразу несколько статей адмкодекса. В полиции Алматы подтвердили, что за рулем действительно сидел их сотрудник, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

Об инциденте сообщил один из участников дорожного движения. В подтверждение он даже записал видеоролик.

"В форме гаишника, без номеров. Убежал от меня. Талгарская трасса, здесь пробка. По встречке ехал (полицейский – прим. ред.), чуть не врезался в меня", – рассказал мужчина за кадром.

В полиции прокомментировали этот случай.

"Департамент полиции Алматы информирует, что сотрудник полка патрульной полиции, допустивший ряд грубых нарушений ПДД, привлечен к административной ответственности.

Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время по данному факту также проводится служебная проверка. Действия полицейского будут рассмотрены дисциплинарной комиссией ДП города Алматы, с дальнейшим принятием мер.

Отметим, что такие факты недопустимы. На противоправные действия со стороны сотрудников полиции руководство МВД и ДП всегда придерживается принципиальной позиции", – заявили в пресс-службе ДП Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944931-politseyskiy-razezzhal-po-almaty-po-vstrechke-i-na-avto-bez-nomerov-video/