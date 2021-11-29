Неизвестные незаконно оформили 11 авто на жителя Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

На 22-летнего алматинца незаконно оформили 11 автомобилей. Хотя сейчас машины переоформили на других людей, на парне остался "висеть" полумиллионный налоговый долг.

Как пишет Sputnik Казахстан, из-за долга по налогам молодому человеку заблокировали банковские счета, запретили выезд из страны и выставили другие ограничения.

Сам алматинец рассказал, что в документах по оформлению этих авто фотографии, на которых при переоформлении должны стоять его изображения, специально "замылены" и не подлежат распознаванию во всех 11 случаях.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе "Правительства для граждан". В ведомстве сообщили, что от имени алматинца в Карасайский спецЦОН обращались по доверенности.

"Мы подтверждаем факт обращения от имени данного гражданина. На данный момент нами установлены лица, причастные к этому делу. После проведения внутреннего расследования мы передадим дело в правоохранительные органы", - говорится в комментарии госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" подчеркнули, тот факт, что фотографии невозможно распознать, указывает на сомнительность сделки. Сейчас ведомство рассматривает варианты внедрения системы биометрии, чтобы исключить случаи мошенничества.

"Мы будем оказывать всяческое содействие полиции, дабы искоренить подобные факты и в будущем. Добавим, что сейчас мы ужесточили требования по фотофиксации во время обслуживания клиентов, вплоть до увольнения сотрудников. В перспективе рассматриваем внедрение системы биометрии для точной идентификации обратившегося клиента", - заявили в корпорации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944384-neizvestnye-nezakonno-oformili-11-avto-na-zhitelya-almaty/