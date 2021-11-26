Полиция нашла мужчину, жестоко избившего собаку в ЖК в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Жестокое избиение собаки жителем Алматы попало на видео. Кадры прокомментировал замглавы департаменте полиции южной столицы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Как написал Абдрахманов, видеоролик вызвал большой резонанс среди казахстанцев - они просят наказать мужчину за жестокое обращение с животными.

Сообщается, что полицейским удалось установить личность мужчины на видео - им оказался 22-летний алматинец Ж. С.

"Исследование обстоятельств находится на контроле в департаменте полиции города Алматы и поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района", - сообщил Абдрахманов.

Он также разметил видеоролик с традиционными извинениями. Однако полицейский напомнил, что извинения не снимают ответственности за содеянное.

"Публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей. В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично. После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствие с законами Казахстана", - пояснил замглавы алматинской полиции.

Пострадавшую собаку передали в фонд спасения ретриверов Retrivery Help Almaty.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944189-politsiya-nashla-muzhchinu-zhestoko-izbivshego-sobaku-v-zhk-v-almaty-video/