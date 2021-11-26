Девушка закатила истерику в такси и обматерила водителя в Павлодаре

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В Павлодаре девушка устроила скандал таксисту из-за того, что он не разрешил ей курить в салоне. Стала материться и отказалась оплачивать проезд, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражам порядка сообщили, что во дворе по проспекту Нурсултана Назарбаева припарковано такси, в котором пассажирка устроила скандал, оскорбляла водителя и отказывалась выходить из авто.

По словам таксиста, он приехал за девушкой по заказу, ей захотелось покурить, но он запретил.

После этого пассажирка стала материться и по приезде на место отказалась платить. Поэтому мужчина обратился к полицейским с просьбой разобраться в ситуации. Ругаться и выяснять отношения он не собирался.

На скандалистку составили протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Теперь нарушительнице предстоит оплатить штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

В тот же день жительница дома по улице Камзина пожаловалась на соседку, которая среди ночи вдруг решила выяснить отношения. Она стучала кулаками в дверь и пинала ее ногами, требуя, чтобы владелица жилья вышла на лестничную площадку. На замечания других соседей женщина реагировала агрессивно.

Полицейские составили на нарушительницу административный протокол по статье 434 КоАП РК. Выяснилось, что причиной возмущения павлодарки стала личная неприязнь к соседке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944054-devushka-zakatila-isteriku-v-taksi-i-obmaterila-voditelya-v-pavlodare/