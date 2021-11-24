Смерть Арона Атабека прокомментировали в УОЗ Алматы и ЦМП

Арон Атабек. Фото: bureau.kz

Управление общественного здоровья Алматы и врачи "Центра медицинской помощи" сделали заявление после смерти Арона Атабека (Едигеева).

Как сообщили представители ТОО "ЦМП" в Facebook, находившийся в их клинике Едыгеев А. скончался вследствие остановки кровообращения по типу асистолии.

"Пациент Едыгеев А., 1953 года рождения, поступил в реанимационное отделение ТОО "ЦМП" утром 14 октября в тяжелом состоянии с установленным диагнозом "Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени тяжести". По снимку КТ от 5 октября установлено двустороннее поражение 40 процентов легких. На момент поступления сатурация составляла 79 процентов. После подключения кислорода сатурация поднялась до 93-96 процентов.

Состояние пациента указывало на то, что полученное на дому лечение от частных лиц в период с 5 по 14 октября проводилось в нарушение принятого в Казахстане протокола диагностики и лечения COVID-19. Это подтверждается результатами анализов, взятых при поступлении в ТОО "ЦМП": лейкоцитоз и повышение С-реактивного белка (воспалительный процесс), цитолиз (разрушение клеток печени), Д-димер (сгущение крови) и так далее.

В соответствии с протоколом диагностики и лечения COVID-19 необходимо проведение УЗИ органов брюшной полости, сердца, сосудов конечностей, ЭКГ. Однако пациент Едыгеев А. отказался от данных диагностических мероприятий, что не дало возможности назначить дополнительные лечебные мероприятия. Об этом были проинформированы его ближайшие родственники", - говорится в сообщении Центра.

Медики отметили, что из-за этого состояние пациента стало быстро ухудшаться.

"Вечером 20 октября состояние пациента в динамике ухудшилось в виде резкого снижения частоты дыхания и сердцебиения, десатурации до 48%, впал в кому. В связи с чем пациент был подключен к аппарату ИВЛ.

Был проведен неоднократный консилиум в составе главврача, реаниматологов, профессоров, невропатологов, врачей инфекционистов, пульмонолога, кардиолога.

Из за необходимости респираторной поддержки на длительной искусственной вентиляции легких 27 октября установлена трахеостомическая трубка. Состояние пациента в динамике стабилизировалось до следующего дня.

28 октября в связи с прогрессированием неврологической симптоматики вызван невропатолог. Поставлен диагноз: "Интоксикация ЦНС. Ковидная инфекция. Бульбарный синдром. Демиелинизирующее заболевание спинного мозга на шейном уровне. Спастический тетрапарез". Была рекомендована противоотечная терапия центральной нервной системы", - сообщили в ЦМП.

По данным врачей Центра, с 4 ноября состояние Атабека начало улучшаться, начал выходить из комы, но гемодинамика оставалась нестабильной за счет сердечно-сосудистой недостаточности.

Далее, по данным Медиков центра:

13 ноября он был переведен на ИВЛ в связи с нарастанием дыхательной недостаточности на фоне основной и тяжелой сопутствующей патологии.

Неоднократно проведена санационная Фибробронхоскопия (09.11; 12.11; 20.11; 23.11)

Прогрессировало демиелинизирующее заболевание спинного мозга на уровне шейного отдела, осложненная нарушением функцией тазовых органов по типу задержки, глубокий тетрапарез, нейромышечная форма дыхательной недостаточности, гипостатической застойной двухсторонней пневмонии с ДН 3 степени. Имелась гнойная мокрота в большом количестве.

23 ноября общее состояние пациента было крайне тяжелое, нестабильное, угрожаемое для жизни.

"24 ноября в 16:30 у больного произошла остановка кровообращения по типу асистолии. Врачами ТОО "ЦМП" были приняты все возможные лечебные и реанимационные мероприятия в течение 40 минут без эффекта, восстановить сердечную деятельность не удалось. 24 ноября в 20:45 констатирована биологическая смерть", - говорится в сообщении.

Смерть Арона Атабека также прокомментировали в управлении общественного здоровья Алматы.

"Как ранее сообщили представители ТОО "ЦМП", находившийся в их клинике Едыгеев А. скончался вследствие остановки кровообращения по типу асистолии. В этой связи управление общественного здоровья Алматы выражает его родным и близким искренние соболезнования.

5 октября текущего года после осмотра врачебной бригадой и подтверждения на КТ диагноза "Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени тяжести" Едыгеев А. отказался от госпитализации. После чего находился на лечении в частном лечебном учреждении. Кроме того, имеется документальный отказ от квалифицированной медицинской помощи мобильной бригады городской поликлиники №17.

Позже, 14 октября, Едыгеев А. поступил в реанимационное отделение ТОО "ЦМП" в тяжелом состоянии с установленным диагнозом "Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени тяжести".

С момента поступления в клинику ТОО "ЦМП" Едыгеева А. управление общественного здоровья города было на постоянной связи с лечебной бригадой, оказывала необходимую консультационно-диагностическую помощь", - заявили в УОЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943801-smert-arona-atabeka-prokommentirovali-v-uoz-almaty-i-tsmp/