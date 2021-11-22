Два брата пропали в буран в Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

В районе Беимбета Майлина два брата заблудились в буран. Мужчины пошли искать 25 потерявшихся коз и не вернулись домой. Родственники забили тревогу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

19 ноября на территории Павловского сельского округа пропали двое мужчин 1973 и 1980 годов рождения. По словам родственников, ранним утром они вышли на поиски 25 коз, но домой к вечеру не вернулись.

В 23.29 часов, проехав 180 км от Костаная до Павловки, спасатели приступили к поискам братьев. Была определена территория работ. Сотрудники отправились в низину, где свирепствовал сильный ветер до 15-20 м/с, а снег поднялся до высоты в несколько метров.

Шансы на спасение людей были небольшими. В условиях бурана и плохой видимости поиски продолжались до утра.

20 ноября в 04.55 часов труд спасателей увенчался успехом. Братьев обнаружили медленно идущими по степи. Они сбились с пути и двигались в неизвестном направлении. Мужчины сильно замерзли и шли из последних сил. Спасатели посадили их в машину, согрели, дали им еды и воды.

"Мы знали дорогу, но буран сыграл с нами злую шутку, было очень холодно. Спасибо, что нас спасли", - поблагодарил один из мужчин.

К счастью, никто из братьев не пострадал, пропавший скот они так и не нашли. Обоих доставили домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943367-dva-brata-propali-v-buran-v-kostanayskoy-oblasti/