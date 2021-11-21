Червя в шоколадном батончике обнаружила жительница Актау

Червь в шоколадном батончике. Фото: lada.kz

В Актау нашли червей в шоколадном батончике. Случай прокомментировала администрация магазина, где был куплен товар.

Об этом изданию Lada.kz рассказала возмущенная покупательница Лязым. Шоколадный батончик она купила на этой неделе в одном из магазинов, расположенных в 8-м микрорайоне.

Уже дома, собираясь пить чай, женщина увидела, что в батончиках, купленных на развес, ползают черви. Лязым отнесла их обратно в супермаркет – там приняли товар и сказали, что это вина фирмы-поставщика. Женщина же считает, что в этом виновата и сама администрация.

В администрации супермаркета подтвердили данный инцидент.

"Это единичный случай в нашей практике. Батончики "Буратино" – ходовой товар, их нам поставляют еженедельно. Здесь вина именно фирмы-поставщика. С ними мы решили этот вопрос, сделали возврат товара", – объяснили в администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943179-chervya-v-shokoladnom-batonchike-obnaruzhila-zhitelnitsa-aktau/