Шутка во время вакцинации в Алматы: полиция проверяет действия блогера Туребаева

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Полиция проверяет видеоролик вайнера Мейржана Туребаева, снятый во время прохождения вакцинации от коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

Напомним, что в конце октября мы сообщали о видеозаписи с розыгрышем врачей в пункте вакцинации от COVID-19. Ролик был снят вайнером Мейржаном Туребаевым.

Тогда в УОЗ города Алматы сообщили, что намерены обратиться в полицию для привлечения блогера к ответственности по пункту 2 статьи 80-1 КоАП РК ("Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников").

В пресс-службе Департамента полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в полицию действительно поступило обращение с просьбой дать оценку действиям Туребаева.

По факту размещения видео проводится расследование, об итогах которого в ведомстве пообещали сообщить отдельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942398-shutka-vo-vremya-vaktsinatsii-v-almaty-politsiya-proveryaet-deystviya-blogera-turebaeva/