Тело дальнобойщика из Беларуси нашли на трассе в Акмолинской области

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Водитель грузовика из Беларуси скончался в дороге в Акмолинской области. Фуру вместе с телом нашли в кювете, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Трагический инцидент произошел 13 ноября на автодороге Жаксы-Есиль-Бузулук. Грузовая Scania была обнаружена в кювете без внешних повреждений. Автомашина съехала с дороги в правую сторону.

Полицейские в ходе осмотра места происшествия нашли на водительском сиденье фуры тело 56-летнего уроженца Беларуси, который 11 ноября пересек границу с Казахстаном.

"Причиной смерти, предположительно, послужила сердечно-сосудистая недостаточность. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Судя по накладной, водитель перевозил груз из Беларуси в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942199-telo-dalnoboyschika-iz-belarusi-nashli-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/