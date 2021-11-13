Метель, гололед, ветер: в 8 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в 8 регионах республики, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, 14 ноября в Актюбинской области ожидается низовая метель и гололед. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с.

В Актобе завтра также будет низовая метель и гололед.

Днем 14 ноября в центре Кызылординской области прогнозируется ветер до 15-20 м/с.

Завтра на севере и на востоке Акмолинской области синоптики обещают гололед и низовую метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра на дорогах ожидается гололедица. В Нур-Султане временами возможен гололед и низовая метель с порывистым ветром до 15-18 м/с.

14 ноября на севере, на западе и в центре Карагандинской области будет гололед и низовая метель, на юге области - туман. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

В Караганде и Жезказгане на завтра прогнозируется гололед и низовая метель.

Завтра ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области возможна пыльная буря. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, в горных районах могут быть порывы до 23 м/с.

В Шымкенте и Туркестане днем 14 ноября прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с.

14 ноября на большей части Северо-Казахстанской области будет дождь, переходящий в снег. На севере и на западе региона ожидается туман, гололед и низовая метель. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

В Петропавловске завтра ожидается гололед.

Завтра на юго-западе Костанайской области синоптики обещают гололед. На востоке региона будет низовая метель. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с.

Ночью 14 ноября на востоке и юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942074-metel-gololed-veter-v-8-regionah-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/