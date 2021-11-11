Молодая пара сняла квартиру посуточно и устроила бурную ночь в Павлодаре

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В Павлодаре жители многоэтажного дома по улице Гагарина пожаловались в полицию на шум и крики в одной из квартир в час ночи. Выяснилось, что ее сдают посуточно. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

На место выехал участковый инспектор. Здесь он узнал, что квартира сдается посуточно. Ее снял житель Восточно-Казахстанской области и пригласил на свидание девушку.

Однако "бурная" встреча молодой пары помешала сну соседей. В отношении 21-летнего квартиросъемщика составлен административный протокол по статье 437 КоАП РК за нарушение тишины и наложен штраф 5 МРП (14 585 тенге).

Полицейские поставили квартиру на учет.

Кроме того, установлено, что 29-летняя владелица сдает жилье нелегально, поэтому в отношении нее вынесено представление. Также сообщение по поводу квартиры направлено в соответствующий орган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941682-molodaya-para-snyala-kvartiru-posutochno-i-ustroila-burnuyu-noch-v-pavlodare/