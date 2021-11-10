Известного в Уральске врача нашли мертвой в ее квартире

Опечатанная дверь. Фото: uralskweek.kz

Известного в Уральске врача-терапевта на пенсии Татьяну Буткевич нашли мертвой в собственной квартире в прошлый четверг. Соседи, проживающие с женщиной в одном подъезде, позвонили в полицию, передает "Уральская неделя".

72-летняя Татьяна Буткевич была кардиологом, терапевтом. Имела степень кандидата медицинских наук. Работала заместителем главного врача в поликлинике №3, заведовала стационарным отделением. Многие даже после ее выхода на пенсию обращались к ней за помощью.

По словам соседей, супруги и их сын жили тихо, за закрытыми дверями. В прошлом году муж Татьяны Сергеевны умер от онкологии. Его уход она очень тяжело переживала, это отразилось на ее психическом состоянии. Женщина стала забываться и жила как будто в другом времени. Постоянно искала супруга.

Состояние пенсионерки заметно ухудшилось в последние полгода. Ее 44-летний сын тоже стал меньше выходить из дома. Им вешали еду на ручку, чтобы они хоть как-то питались.

В прошлый вторник сыну Татьяны Сергеевны вызвали скорую помощь, мать уехала вместе с ним. К сожалению, мужчина скончался. Вечером пенсионерка вернулась домой, закрыла дверь и после этого ее никто не видел.

Через два дня соседи вызвали полицию из-за запаха, исходившего из ее квартиры. Старший участковый инспектор Казбек Кулбаев рассказал, что, войдя в жилище, они нашли тело Татьяны Буткевич в груде мусора. Сейчас устанавливается причина смерти.

По словам полицейского, первоначально близких семьи не нашли. Но потом позвонила женщина, сказала, что она родственница, живет в Англии, и спросила, какие документы нужны для выезда.

Сейчас квартира Татьяны Буткевич опечатана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941558-izvestnogo-v-uralske-vracha-nashli-mertvoy-v-ee-kvartire/