Осадки, бурю и туман пообещали синоптики казахстанцам в среду

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Метеорологи предупредили жителей ряда городов и областей Казахстана о неблагоприятных погодных явлениях – осадках, тумане и ряде других, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, 10 ноября на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: по стране пройдут осадки в виде дождя и снега. Кроме того, ожидается усиление ветра, на севере – с низовой метелью, на западе и севере – туман, на северо-западе – гололед.

Лишь на востоке, юге и в центре республики, как отмечают синоптики, ожидается погода преимущественно без осадков.

Неблагоприятная погода в областях

10 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь и снег). На севере и западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе – с порывами до 25 м/с.

В ночь на среду на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем – с порывами до 25 м/с.

На севере Западно-Казахстанской и северо-западе Атырауской областей ожидается туман. В обоих регионах ветер усилится до 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с и порывы со скоростью 25 м/с.

Днем 10 ноября на западе Мангистауской области ожидается туман и усиление ветра на западе области до 15-20 м/с.

Днем на севере и западе Актюбинской области ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с на северо-западе области.

На севере Костанайской области ожидается гололед, на северо-востоке, востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 18 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

Штормовая погода в городах

Нур-Султан: днем 10 ноября ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

днем 10 ноября ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Петропавловск: ожидаются осадки (дождь и снег), гололед, низовая метель. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

ожидаются осадки (дождь и снег), гололед, низовая метель. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Кокшетау: ожидается усиление ветра до 15 м/с.

ожидается усиление ветра до 15 м/с. Уральск: ночью и утром ожидается туман.

ночью и утром ожидается туман. Актау: в конце дня ожидаются порывы до 15-18 м/с.

Примечание: согласно шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941391-osadki-buryu-i-tuman-poobeschali-sinoptiki-kazahstantsam-v-sredu/