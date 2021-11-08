Когда в Алматы начнется ревакцинация от коронавируса, рассказала врач

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Когда в Алматы начнется ревакцинация от коронавируса, рассказала на онлайн-брифинге заместитель директора Центральной городской клинической больницы Эльвира Ибрагимова, передает NUR.KZ

Ревакцинация будет проводиться вакцинами "Спутник V", QazVac и Vero Cell, при этом делать ревакцинацию можно будет любой вакциной, но по рекомендациям медиков делать ее все же лучше другим видом.

Например, если первичная прививка была инактивированной вакциной, то ревакцинацию лучше сделать векторной и наоборот. В зависимости от вида вакцины ревакцинацию можно проводить через 6-9 месяцев после полной первичной вакцинации.

"Вакцина есть в достаточном количестве, ревакцинация стартует в третьей декаде ноября. Ревакцинация - это та доза, которую люди получают после первого и второго компонента вакцинации. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную дозу. Это и называется у нас ревакцинация", - рассказала Эльвира Ибрагимова.

В первую очередь ревакцинировать начнут уязвимые для коронавируса категории граждан: медработников, педагогов, представителей правоохранительных органов. Также, по словам Ибрагимовой, медики рекомендуют пройти ревакцинацию людям со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями и пожилым.

А вот делать тест на антитела перед ревакцинацией необязательно, считает доктор.

"Мы не делаем тесты на антитела. Если вы захотите, то можете самостоятельно сделать этот тест. Но это не является показанием к медицинскому отводу или к непроведению вакцинации. Уровень антител здесь не имеет значения. Мы также переболели, через полгода получили вакцину и прекрасно ее перенесли. На протяжении года выполняем свою работу и не болеем", - рассказала врач.

На сегодня первым компонентом в Алматы вакцинированы 1 002 324 человек, вторым - 940 084.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941117-kogda-v-almaty-nachnetsya-revaktsinatsiya-ot-koronavirusa-rasskazala-vrach/