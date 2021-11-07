Пожар на Жезказганской ТЭЦ прокомментировали в "Казахмысе"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 7 ноября, произошло возгорание в щите управления Жезказганской ТЭЦ. ЧП обошлось без пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Казахмыс Холдинг".

По сообщению пресс-службы компании, возгорание случилось в 18.50.

В результате ЧП пострадавших нет.

К данному часу пожар удалось локализовать при участии городских противопожарных служб.

"В настоящее время производится переключения потребителей по электрическим сетям. По тепловой энергии ограничения нет. В ближайшие часы объем поставляемой энергии для жителей города будет восстановлен", - добавили в пресс-службе ТОО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940972-pozhar-na-zhezkazganskoy-tets-prokommentirovali-v-kazahmyse/