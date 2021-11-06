"Я тебя вырастила, а ты хочешь на ней жениться": дебош павлодарки из-за невесты сына закончился приездом полиции

Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Павлодара устроила крупный скандал из-за будущей невестки - ей не понравился выбор сына. Чтобы успокоить разъяренную женщину, в ситуацию пришлось вмешаться полицейским, об этом сообщается на официальной странице ДП области в Instagram.

Как рассказали стражи порядка, накануне в полицию позвонил молодой человек с жалобой на свою мать. "Он рассказал, что его мама, употребив спиртное, начала дебоширить, кидать по всей квартире вещи, кричать на всю квартиру нецензурной бранью",- рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Молодой человек признался, что он никак не может утихомирить разъяренную мать и попросил о помощи полицейских.

"Женщина средних лет действительно не контролировала себя. Но при виде полицейских заметно успокоилась. Она рассказала, что выпила за обедом немного алкоголя. А потом начала злиться на сына из-за его возлюбленной. Не одобряя выбор спутницы жизни своего чада, она выкрикивала слова: "я тебя вырастила, а ты хочешь на ней жениться!" - рассказали в ДП.

Полицейские составили в отношении будущей свекрови административный протокол по статье 73 КРКоАП.

По информации стражей порядка, после профилактической беседы хозяйка квартиры решила примириться с сыном, а также извинилась перед ним за свои слова и поведение, обещав, что такое было в первый и последний раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940874-ya-tebya-vyrastila-a-ty-hochesh-na-ney-zhenitsya-debosh-pavlodarki-iz-za-nevesty-syna-zakonchilsya-priezdom-politsii/